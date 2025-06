Le PSG a tout fait pour sauver l’OL de John Textor !

C’est un véritable séisme pour le football français. Ce mardi soir, 24 juin, John Textor et le directeur du football Michael Gerlinger ont, certes, défendu le dossier lyonnais devant la DNCG, mais le gendarme financier a confirmé la rétrogradation administrative prononcée à titre conservatoire le 15 novembre 2024, en vertu de l’article 11 de son règlement. L’instance a, en effet, jugé insuffisantes les garanties présentées malgré les assurances répétées du propriétaire américain, si bien que l’Olympique Lyonnais se retrouve officiellement envoyé en Ligue 2 — une première depuis 1989.

Dans un communiqué publié dans la foulée, le club rhodanien a lui dit « prendre acte d’une décision incompréhensible » et annonce un appel immédiat, tandis que la perspective de voir le Stade de Reims repêché en Ligue 1 plane déjà sur l’été. Avant cela, l’OL a pourtant pu compter sur un soutien pour le moins inattendu. En effet, malgré des relations globalement tendues entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale a décidé d’aider Lyon en réglant l’intégralité du transfert de Bradley Barcola. Un geste fort qui s’est finalement avéré insuffisant.

Le PSG a versé l’intégralité du transfert de Bradley Barcola

Comme indiqué par ParisTeam et FranceInfo, et confirmée ce jeudi par RMC Sport, les nouveaux champions d’Europe sont ainsi venus en aide à l’OL grâce à ce qu’on appelle l’"affacturage", à savoir verser des liquidités à l’avance. Pour rappel, Barcola avait rejoint la Ville Lumière à l’été 2023 dans le cadre d’une opération estimée à 45 millions d’euros (+ 5 millions d’euros). Au lieu de lisser le versement de ce transfert sur plusieurs saisons - ce que le PSG était totalement en droit de faire - la direction des Rouge et Bleu a finalement versé l’intégralité du transfert.

Un acte fort permettant à l’OL d’améliorer ses comptes auprès de la DNCG. Pour autant, le club présidé par John Textor a finalement été sanctionné d’une relégation administrative et s’active désormais avant de se présenter face à la commission d’appel du gendarme financier. Pour rappel, si la décision de première instance est confirmée, l’Olympique Lyonnais pourra alors se présenter devant la CNOSF puis face au Comex de la FFF. Une chose est sûre, Paris aura de son côté fait tout son possible pour sauver l’un des plus gros clubs français…