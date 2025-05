Valladolid-Barcelone : les compositions officielles

Opposition déséquilibrée ce soir entre la lanterne rouge Valladolid et le leader Barcelone, qui aura peut-être déjà la tête à sa demi-finale retour de Ligue des champions chez l’Inter mercredi.

Álvaro Rubio, l’entraîneur du club castillan, déjà relégué, a choisi un 4-1-4-1 pour tenir tête à l’ogre barcelonais, avec quatre changements dans le onze lourdement battu chez le Real Betis (1-5) : Candela, Cenk, Ivan Sanchez et Sylla relaient respectivement Luis Perez, Javier Sanchez, Chuki et Latasa.

L’évènement dans le onze catalan est, comme annoncé par Hansi Flick en conférence de presse, le retour dans le but de Marc-André ter Stegen, 223 jours après sa rupture du tendon rotulien à Villarreal. Avec le calendrier chargé du Barça (Inter puis Real Madrid) et les multiples joueurs toujours blessés (Balde, Koundé et Lewandowski notamment), l’Allemand aligne ce soir un 4-2-3-1 qui compte 8 changements par rapport à mercredi soir. Dani Rodriguez (19 ans) va notamment célébrer sa première sous le maillot blaugrana. Première titularisation de la saison également pour le revenant Christensen.

Les compositions officielles :

Real Valladolid (4-1-4-1) : André F. - Candela, Cömert, Cenk, Aznou - Juric - Anuar (cap.), I. Sanchez, Amallah, Moro - M. Sylla.

FC Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen (cap.) - H. Fort, Araujo, Christensen, G. Martin - Pedri, Gavi - Dani R., Fermin, Fati - P. Victor.