Pierre Ferracci révèle le club dont va s’inspirer le Paris FC

Après 46 années d’attente, le Paris FC est de retour en première division française. Malgré leur match nul concédé à Martigues hier (1-1), les Franciliens ont profité du faux pas de Metz contre Rodez (3-3) pour valider leur montée en Ligue 1. Mais attention, malgré l’arrivée de la famille Arnault et de Red Bull au capital du PFC, il n’y aura pas de folie des grandeurs, prévient Pierre Ferracci, le président du club qui partira d’ici un à deux ans. Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi, l’homme de 72 ans a révélé qu’il souhaitait calquer le modèle d’un club comme l’Atalanta Bergame, d’abord en se maintenant en Ligue 1, puis en visant la première partie du classement du championnat.

«Moi, le modèle que j’ai demandé de copier à Antoine Arnault, c’est celui de l’Atalanta Bergame. Jouer l’Europe ? Non, pas tout de suite. L’Atalanta est aujourd’hui dans le TOP 5 italien, mais ne l’a pas toujours été. Ils ont un très beau centre, ils recrutent bien. On a l’appui de Red Bull, et ça, c’est l’intelligence de la famille Arnault. Ils vont pouvoir utiliser le savoir-faire de Red Bull dans le sport en général, et c’est intelligent, explique Pierre Ferracci. L’objectif est simple : on s’installe d’abord, on se maintient, et après on vise la première partie du tableau. Vous connaissez la L1, la première partie joue l’Europe, pas forcément la Ligue des Champions, mais les deux autres (Coupes d’Europe) comptent. On veut s’installer dans la première partie.»