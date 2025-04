Bayern Munich : la réaction d’Alphonso Davies au départ de Dier

S’il est très à l’aise dans le couloir gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies l’est tout autant sur Twitch, où il apparaît fréquemment sur sa chaîne, qui compte plus de 400 000 abonnés. En live hier soir pour regarder un résumé de la Kings League allemande, le défenseur du Bayern Munich a appris en direct le départ de son coéquipier en club Eric Dier en tombant sur le tweet d’annonce de Fabrizio Romano.

«Oh put… ! Ils l’ont acheté ou c’est un prêt ? Il signe en agent libre ?!» s’est exclamé le défenseur canadien, sous le choc après l’annonce. Avant de s’amuser d’un commentaire soulignant sa surprise, expliquant que «dans le vestiaire, vous pensez vraiment que les gars viennent me voir en me disant "ah au fait, je quitte le club", non !» Un départ qui va faire mal au Bayern Munich, l’Anglais s’était imposé comme un élément important dans la rotation de la défense bavaroise.