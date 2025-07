Deux clubs de Ligue 1 foncent sur un gardien du Bayern Munich !

Brest s’active pour trouver son futur gardien. Comme nous vous le révélions dernièrement, Marco Bizot, suivi de près par Aston Villa, ne devrait pas s’éterniser du côté de Francis-Le Blé. Prévoyante, la direction brestoise a donc décidé d’accélérer pour trouver son digne successeur. Dans cette optique, le SB29 a pris contact avec Alban Lafont, déclassé à Nantes et disparu des radars depuis plus de sept mois. Mais ce n’est pas tout.

Outre le portier de 26 ans, Brest a également approché Yvon Mvogo, libre depuis la fin de son contrat avec Lorient. Séduit par l’expérience de l’international suisse aux 11 sélections et sa connaissance de la Ligue 1 (55 apparitions de 2022 à 2024), le club finistérien multiplie, malgré tout, les pistes. Ce samedi, Sky Germany nous apprend ainsi que le SB29 suit également un gardien du Bayern Munich…

Brest et Metz à l’affût

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’écurie munichoise, Daniel Peretz - qui ambitionne de devenir numéro un dans son club - est en effet dans le viseur du club brestois. Un temps annoncé du côté du PSV Eindhoven, son départ a finalement échoué et les formations intéressées souhaiteraient en profiter. International israélien (7 sélections) et âgé de 25 ans, le droitier d’1m90 a d’ailleurs pas mal de prétendants à ses trousses.

En plus de Brest, le Genoa, Hambourg et le FC Metz seraient également intéressés. Le média allemand précise, toutefois, que le HSV n’est pas actuellement en tête. Une chose est sûre, celui qui est aujourd’hui estimé à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt suscite les convoitises. Reste désormais à savoir qui raflera la mise mais la Ligue 1 est plus que jamais à l’affût…