Borussia Dortmund, OGC Nice : les incroyables confidences de Youssoufa Moukoko sur son début de carrière raté

Un statut de jeune prodige qui est souvent dur à assumer. Révélé au Borussia Dortmund depuis ses 12 ans, Youssoufa Moukoko a vite acquis le statut de phénomène en devenir. Écrasant tout sur son passage dans les catégories de jeunes du Borussia Dortmund, il s’est depuis heurté au monde professionnel de plein fouet. Lancé en professionnel à ses seize ans lors de la saison 2020/2021, il montrait des choses intéressantes par séquence avec 3 buts en 15 apparitions. Amené la saison suivante à jouer plus, ce n’était pas forcément mieux avec 21 matches à son actif pour 2 buts et 2 passes décisives. Il fallait attendre l’exercice 2022/2023 pour passer un cap (7 buts et 6 passes décisives en 35 matches) pour un joueur qui était alors convoqué en sélection allemande pour la Coupe du Monde 2022.

La suite après cette publicité

Si depuis on devait s’attendre à une montée en puissance, elle n’a pas eu lieu. Relégué dans l’effectif d’Edin Terzic puis absent des plans de Nuri Sahin, il a été prêté l’été dernier à l’OGC Nice pour s’aguerrir. Une expérience française qui a tourné à la catastrophe avec 2 buts et 3 offrandes en 22 rencontres mais surtout une disparition totale de l’effectif de Franck Haise à partir de février. Une traversée du désert qui lui a d’ailleurs fait louper le dernier Euro U21 où l’Allemagne a atteint la finale. Loin de ce statut qu’on lui a accordé à ses débuts, Youssoufa Moukoko vient de quitter Dortmund pour relancer sa carrière. Désormais au Danemark, du côté du FC Copenhague, où il est arrivé contre 5 millions d’euros, il aura à cœur de relancer son aventure avec le football.

La suite après cette publicité

Youssoufa Moukoko reste confiant

Il a d’ailleurs fait ses débuts mardi lors d’un match amical contre Fredericia où il a disputé 32 minutes. L’occasion pour lui de revenir sur ces dernières années galère au micro de TV2 : «j’ai ressenti ce que c’était que d’être au sommet. J’ai aussi ressenti ce que c’était que d’être en bas. C’était vraiment dur. Il y a eu des nuits où je ruminais, je dois être honnête. Mais ça m’a appris à être humble, à garder les pieds sur terre et à ne pas être arrogant. Je pense qu’il y avait une raison à ce que je vive cette expérience.» Régulièrement critiqué, il a admis ne pas en comprendre les raisons : «on a beaucoup critiqué mon parcours. À Nice, on a écrit que je n’étais pas en forme. Mais je me suis entraîné plus dur que jamais. Je me suis entraîné trois fois par jour, seul, et j’ai découvert une nouvelle motivation.»

Désormais rivé sur son nouveau défi, Youssoufa Moukoko tentera de se relever au sein du championnat danois. Dans une ligue réputée pour donner du temps de jeu aux jeunes, l’attaquant aura l’occasion de s’illustrer avec le double champion national en titre et il a apprécié ses premiers contacts avec le coach Jacob Neestrup : «je me fiche de ce que les gens disent ou écrivent sur moi. Quoi qu’il en soit, j’en ris. J’ai confiance en moi et en mon corps. J’ai vraiment envie de rejouer. Lors de nos discussions, l’entraîneur m’a donné un sentiment de sécurité. C’était exactement ce dont j’avais besoin après cette période difficile.» Le plus dur va arriver pour Youssoufa Moukoko qui reste néanmoins très confiant en ses qualités : «une fois que j’aurai retrouvé mon rythme, ce sera vraiment, vraiment amusant.» Passé de prodige à talent déchu, Youssoufa Moukoko va désormais essayer de remonter la pente.