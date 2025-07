Le Bayer Leverkusen s’offre Malik Tillman

Le Bayer Leverkusen a officialisé, ce samedi, l’arrivée de l’international américain Malik Tillman. Le milieu de terrain offensif de 23 ans débarque en provenance du PSV Eindhoven et s’est engagé jusqu’en juin 2030. La saison dernière, il a marqué 16 buts et délivré cinq passes décisives en 34 matches avec le PSV. Il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en six matches de l’UEFA Champions League.

«Ce club a toujours pratiqué un excellent football. Mais ces quatre ou cinq dernières années, Leverkusen a énormément progressé et est devenu intéressant pour de nombreux joueurs à travers l’Europe. Je veux gagner quelque chose. C’était mon objectif à Glasgow et à Eindhoven, et il reste mon objectif ici», a de son côté assuré le principal concerné.