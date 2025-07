Le Real Madrid a fait son choix entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Le Real Madrid met en vente Vinicius Junior. Hier, le média catalan, Mundo Deportivo, a dévoilé que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont prêts à ouvrir la porte à un départ de l’international brésilien en cas d’offre jugée très importante. Une information qui a fait l’effet d’une bombe. Mais à en croire The Athletic, la réalité serait bien différente. La publication britannique assure ce mardi que les proches de Vini Jr ont insisté sur le fait qu’ils n’ont reçu aucune approche de l’Arabie saoudite récemment et que l’attaquant restera bien au sein de la Casa Blanca cette saison 2025-26. L’idée est donc d’avancer sur une prolongation de contrat. Un dossier qui n’avance plus vraiment depuis l’hiver dernier selon la Cadena SER.

Le média ibérique explique que les dirigeants madrilènes pensaient avoir pratiquement bouclé la prolongation il y a quelques mois. Le plan était de lui offrir un salaire de 20 M€ par an, sans compter les bonus. Mais la donne a changé. Les patrons du Real Madrid n’envisagent pas de contacter dans l’immédiat l’agent du joueur de 25 ans. Ce dernier a demandé à aligner le salaire de son client sur celui de Kylian Mbappé avant que son poulain ne signe une prolongation. Le clan Vinicius Jr réclame donc 30 M€ par saison, dont un montant fixe de 25 M€, le reste étant des bonus. Ce qui n’est pas du goût des Merengues, qui ne veulent pas faire exploser la grille salariale.

Le clan Vinicius Jr veut toucher autant voire plus que Mbappé

Si Florentino Pérez et Vinicius Jr peuvent encore régler tout ça entre eux, la Cadena SER ajoute que la situation est en train de se tendre en coulisses. « Les supporters du Real Madrid commencent à se lasser de certaines attitudes de Vinicius. Il n’est pas en position de réclamer ce qu’a Mbappé (…) Il donne au Real Madrid des raisons de ne pas le prolonger », commente Julio Pulido sur la radio espagnole. Dans la même émission, Santi Ovall a ajouté :« s’il n’a pas cédé à ces légendes du Real Madrid (Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos qui demandaient plus d’argent pour prolonger, ndlr), Florentino acceptera une offre de l’Arabie saoudite et c’est tout.»

Même son de cloche pour le journaliste Marcos López : « le problème pour Vinicius, c’est qu’il se sent soudainement à l’écart au Real Madrid. Il se croyait le roi et la seule star du Real, et ils ont fait venir une vraie star, et maintenant il n’est plus à sa place sur le terrain.» La Cadena SER estime que le Brésilien n’est pas en position de force actuellement. «Vinicius a perdu de sa visibilité en attaque tout au long de l’année. Mbappé a débuté l’année en inscrivant peu de buts, tandis que le Brésilien portait l’équipe. Mais depuis le gala du Ballon d’Or, les performances de Vinicius ont considérablement baissé, et c’est Mbappé qui a porté l’équipe, terminant même meilleur buteur du championnat.»

Le Real Madrid garde Rodrygo sous le coude

En plus d’éclipser l’international auriverde sur le terrain, KM10 touche un salaire qui fait parler. « Ils ont misé sur un joueur aussi important que Mbappé, et cela a des conséquences : cela crée un déséquilibre dans le vestiaire. Dans l’esprit de Vinicius, je le vois bien penser que Madrid donne plus à Mbappé », a expliqué Aritz Gabilondo sur la Cadena SER. Un autre consultant, lui, a ajouté : «le montant demandé (par Vinicius Jr, ndlr) est plus élevé que lorsqu’il était candidat au Ballon d’Or. L’année de Vinicius a engendré une baisse du prix (…) Madrid a un joueur vedette en Mbappé, le transfert pourrait mal tourner pour Vinicius qui est dans un mauvais moment pour demander plus.»

Et pour certains, il faut passer à autre chose et laisser partir Vinicius Jr pour s’éviter des problèmes. «Vous mettez Mbappé à gauche et vous signez un attaquant de renom et vous avez une équipe fixe.» Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid prend son cas très au sérieux. Le média espagnol précise d’ailleurs que le club de Florentino Pérez ne donnera jamais un tel salaire à deux joueurs. Ce qui pourrait faciliter le départ de Vini Jr. D’ailleurs, la Cadena SER indique que certaines sources au club insistent sur le fait que le Real Madrid n’a pas encore vendu Rodrygo dans l’hypothèse où l’Arabie saoudite proposerait une offre XXL pour Vinicius Jr. L’été va être long à Madrid…