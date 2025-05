OM : le message très émouvant d’Eric Gerets

Malgré sa santé fragile, Eric Gerets sera bel et bien à l’Orange Vélodrome vendredi prochain pour le match de gala des 125 ans de l’Olympique de Marseille. Ancien coach du club phocéen, le Belge a évoqué ce rendez-vous particulier dans les colonnes de La Provence… non sans une certaine émotion.

«Quand le club m’a appelé, je ne vais pas dire que j’avais les larmes aux yeux, mais quand j’ai su qui étaient mes anciens joueurs invités, les larmes n’étaient pas loin… C’est un tel événement pour moi, à part Cissé et Niang, je n’en ai revu aucun. Je vais les revoir seize ans plus tard, c’est super ! (…) J’essaie de m’accrocher, il y a des hauts et des bas, mais plus de bas je dois l’avouer. Mais je suis en vie et je viens à Marseille vendredi ! J’ai une chose à dire aux supporters de l’OM : je vous aime !» Le message est passé.