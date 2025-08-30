Rennes : Ibrahim Salah va rejoindre le FC Bâle

Il y a deux ans et demi, Rennes recrutait dans les derniers instants du mercato hivernal Ibrahim Salah en provenance de la Gantoise. L’attaquant marocain signait contre un joli chèque de 7,5 millions d’euros et arrivait avec le statut de jeune talent intéressant. Mais il n’a jamais réussi à confirmer. Et alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’Habib Beye, une porte de sortie était recherchée.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes, le joueur de 23 ans ne restera pas en France. Il va s’engager du côté du FC Bâle dans les prochaines heures. Un transfert qui va rapporter environ 2 millions d’euros au club breton.