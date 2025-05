Le Bayer Leverkusen s’offre la pépite algérienne Ibrahim Maza

Néo-international algérien, le jeune milieu offensif Ibrahim Maza connaît une folle ascension ces derniers mois. Du haut de ses 19 ans, il s’est révélé cette saison en deuxième division allemande avec le Hertha Berlin. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 32 matches, il a donc pu connaître les joies de la sélection algérienne (2 sélections) et a surtout tapé dans l’œil du Bayer Leverkusen.

Le club de Xabi Alonso n’a pas tardé avant d’accélérer sur ce dossier et doubler la concurrence. Et ce jeudi, avant même la fin de saison, le Champion d’Allemagne en titre a officialisé l’arrivée du joueur. «Ibrahim Maza passera du Hertha BSC au Bayer04 pour la saison 2025/26. L’international algérien a signé un contrat jusqu’en 2030», explique le communiqué. « Ibrahim Maza est actuellement l’un des jeunes attaquants les plus intéressants. Il correspond à notre style de football, possède des qualités techniques exceptionnelles, est un dribbleur fort et affirmé, et a un œil pour ses coéquipiers, qu’il utilise avec brio », a détaillé Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer.