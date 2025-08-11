Axel Witsel tout proche de Girona

Libre de tout contrat depuis quelques semaines et la fin de son bail avec l’Atlético de Madrid, Axel Witsel n’en a pas fini avec le football. Le milieu défensif belge de 36 ans pourrait d’ailleurs bien rester en Liga à en croire Marca.

En effet, l’ancien de Benfica et du Zenit est tout proche de rejoindre le club catalan de Girona. Une arrivée qui fermerait ainsi un retour d’Oriol Romeu. Girona a pris l’avantage sur l’Udinese qui était également intéressé par Axel Witsel.