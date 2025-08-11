Menu Rechercher
Commenter
Liga

Axel Witsel tout proche de Girona

Par Aurélien Macedo
Axel Witsel @Maxppp

Libre de tout contrat depuis quelques semaines et la fin de son bail avec l’Atlético de Madrid, Axel Witsel n’en a pas fini avec le football. Le milieu défensif belge de 36 ans pourrait d’ailleurs bien rester en Liga à en croire Marca.

La suite après cette publicité

En effet, l’ancien de Benfica et du Zenit est tout proche de rejoindre le club catalan de Girona. Une arrivée qui fermerait ainsi un retour d’Oriol Romeu. Girona a pris l’avantage sur l’Udinese qui était également intéressé par Axel Witsel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Axel Witsel

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Axel Witsel Axel Witsel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier