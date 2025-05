FC Barcelone : la sortie médiatique ambitieuse du père de Lamine Yamal

Décisif hier soir face à l’Inter (3-3), Lamine Yamal a mis l’Europe à ses pieds après sa prestation XXL. À 17 ans, le jeune Espagnol réalise une fin de saison canon. En lice pour réaliser un fabuleux triplé, le Blaugrana pourrait aussi rêver de Ballon d’Or s’il continue à se montrer aussi létal dans les grands rendez-vous. Interrogé hier soir après la rencontre, son père, Mounir Nasraoui, assure qu’on n’a encore rien vu du talent de son fils.

La suite après cette publicité

« C’est un jour spécial et ce que nous devrions faire, c’est de féliciter un jeune de 17 ans. Nous devrions tous applaudir au lieu de nous plaindre qu’il fasse partie d’une équipe et pas d’une autre. Il a énormément envie de gagner. Mais il ne faut pas donner autant de célébrité à quelqu’un, il faut l’aider. En tant que blaugrana, jamais je ne l’ai vu dire du mal d’un joueur du Real Madrid comme d’autres que je ne veux pas citer. Lamine Yamal a beaucoup de force pour continuer. Personne ne va l’arrêter. Lamine Yamal est une bête et ce qu’on a vu ce n’est même pas 10% de son talent. Mon fils ne se compare pas avec Messi, Ronaldo ni avec Maradona. Mon fils c’est Lamine Yamal, il représente son quartier et veut être l’idole de son quartier. Nous ne voulons être personne, on veut seulement être des gens qui plaisent aux autres par la façon d’être. Nous ne sommes personne, nous sommes des personnes normales, égales aux autres. Si on fait du mal sans le vouloir, je demande pardon », a-t-il déclaré au Chiringuito.