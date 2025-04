Arsenal : Martin Ødegaard menace le PSG

Après avoir balayé le Real Madrid en quart de finale aller (3-0), Arsenal s’était vu promettre un enfer pour le match retour, avant de finalement de nouveau s’imposer 2-1 au Bernabéu. Cette fois-ci, les Gunners se retrouvent dans la positon inverse : battus par le PSG à l’Emirates Stadium (0-1), les joueurs de Mikel Arteta devront renverser la vapeur lors de la deuxième manche, au Parc des Princes qui plus est. Mais pour Martin Ødegaard, les Londoniens en sont tout à fait capables.

À l’issue de la défaite des siens, le Norvégien ne semblait pas abattu, bien au contraire. Déterminé, il a expliqué être certain de pouvoir arracher le ticket pour la finale de la Ligue des Champions mercredi prochain : « on y va à fond. On est convaincus qu’on va renverser la situation. » Une chose est certaine : l’ambiance sera électrique dans la capitale d’ici sept jours.