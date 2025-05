Droits TV : Canal+ a déjà une idée du prix de son abonnement pour la Ligue 1

Le mariage entre DAZN et la LFP n’aura pas duré très longtemps. Annoncée comme le nouveau diffuseur de la Ligue 1 l’été dernier, la plate-forme s’était immédiatement tirée une balle dans le pied en lançant une campagne d’abonnements à des prix exorbitants (près de 30€ mensuels pour 8 matches sur 9). Ses tarifs prohibitifs et une couverture éditoriale minimaliste ont sans surprise mis DAZN dans le dur dès ses premiers mois en France. Aujourd’hui, la LFP a décidé d’arrêter les frais et a décidé de mettre un terme au contrat diffuseur avec DAZN. Cependant, les derniers rebondissements dans ce dossier laissaient encore une place au média dans le paysage audiovisuel français.

En clair, la Ligue souhaite enfin lancer sa chaîne 100% LFP dès la saison prochaine et DAZN est intéressé pour la distribuer. Ce que la plate-forme a récemment confirmé. «Venir en France, perdre de l’argent et arrêter au bout d’un an ne fait pas beaucoup de sens. Nous sommes convaincus que l’on peut apporter à la Ligue, dans le cadre de ce projet de chaîne, une grosse valeur ajoutée. Laisser les clubs dans l’inconnu avec un projet de chaîne qui n’a pas encore le début de quelque chose de concret nous semble extrêmement aventureux à trois mois et demi du début du Championnat. Nous sommes prêts à investir une centaine de millions d’euros pour cette chaîne ».

Canal+ passe à l’action

DAZN n’est cependant pas le seul intéressé puisque l’intronisation de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, a réchauffé les relations avec Canal+. La chaîne cryptée serait donc elle aussi séduite à l’idée de distribuer la chaîne 100% LFP sur ses canaux. Ce jeudi soir, L’Équipe confirme la tendance en précisant que le boss de Canal+, Maxime Saada, a déjà discuté avec plusieurs présidents de Ligue 1 afin de leur signifier qu’un redressement du produit Ligue 1 passera par une collaboration avec Canal+. Le savoir-faire du diffuseur historique du championnat n’est d’ailleurs plus à démontrer et son nombre d’abonnés (plus de 5 millions) redonnerait de la visibilité à une L1 devenue fantomatique sur DAZN (500 000 fidèles).

L’Équipe ajoute même que Canal+ a déjà une idée sur le prix du futur abonnement proposé à ceux souhaitant regarder cette nouvelle chaîne. Ainsi, C+ penserait à un tarif de 15€ mensuels pour tout nouveau client. Le prix descendrait autour des 10€ mensuels pour ses abonnés. Le groupe de Maxime Saada estime même être capable de faire monter rapidement le nombre d’abonnés à la chaîne de la LFP à 2 millions de fidèles. La Ligue est-elle disposée à accepter le plan de Canal+ ? Demain se tiendra un conseil d’administration de la LFP où le divorce avec DAZN devrait être acté. La Ligue en profitera peut-être pour évoquer son remariage avec Canal+.