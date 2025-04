Droits TV : la LFP étudie une option avec DAZN et Canal+ pour la saison prochaine !

Qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine ? À l’heure actuelle, la LFP bataille toujours avec son diffuseur, DAZN. La plate-forme a tenté de dénoncer le contrat passé avec la Ligue en justifiant une « tromperie » sur la marchandise. De son côté, la LFP se bat pour obtenir le paiement des échéances par DAZN. En effet, elle est censée récupérer un chèque de 140 M€ grâce à deux versements de 70 M€ les 30 avril et 30 juin prochains. Or DAZN menaçait de ne payer que 90 M€.

Un épisode supplémentaire qui appuyait la tendance selon laquelle le foot français aurait acté la fin de l’histoire avec un diffuseur n’ayant jamais obtenu le nombre d’abonnés espéré. Pour rappel, DAZN dispose d’une clause de sortie à partir de décembre 2025 si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. La plate-forme n’en compte qu’un tiers et la LFP négocie depuis une fin anticipée du partenariat. Cependant, l’intronisation récente de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media (la filiale commerciale de la LFP) semble déjà faire avancer les choses.

Le retour du match du dimanche soir sur Canal+ ?

RMC Sport nous apprend dans un premier temps que DAZN devrait bien honorer l’échéance de 70 M€ du 30 avril. Ensuite, le média explique que DAZN et la Ligue discutent de deux options : soit une rupture totale, soit une nouvelle formule hybride. Dans cette option, une chaîne LFP serait créée et DAZN en serait l’un des distributeurs. Une partie des équipes éditoriales de la plate-forme pourrait même être conservée. Les discussions sont positives et beIN SPORTS accepterait de céder son match du samedi à 17h.

Un tel scénario pourrait même faciliter les conditions de rupture du contrat actuel liant DAZN à la Ligue. Mais ce n’est pas tout. L’arrivée de Nicolas de Tavernost a également permis à la LFP de réchauffer considérablement ses relations avec Canal+ et son patron, Maxime Saada. Des échanges informels ont eu lieu entre les deux parties et la chaine cryptée aurait affiché un certain intérêt. Ainsi, Canal+ pourrait être l’autre diffuseur de la chaine de la LFP et aurait un œil sur la diffusion de l’affiche du dimanche soir. La prudence reste de mise, mais la LFP peut enfin espérer se rabibocher avec son diffuseur historique.