OM : l’échange lunaire entre Rongier et Ajorque

Dans un entretien accordé à RMC Sport ce jeudi, Valentin Rongier a révélé le contenu d’une discussion avec Ludovic Ajorque juste avant le coup d’envoi du match de Ligue 1 entre Marseille et Brest, dimanche dernier (victoire 4-1 de l’OM). «Dès qu’on a commencé le match, Ludovic Ajorque, avec qui j’ai joué à Nantes, m’a dit 'Mais pourquoi vous jouez à 4?!' (…) Il m’a dit ça juste avant de commencer après avoir observé. Moi, j’ai rigolé», a notamment assuré le milieu marseillais.

Et d’ajouter : «on sentait qu’il était un peu perdu et qu’il s’est dit 'Merde, on a préparé le match sur une défense à cinq et là ils se mettent à quatre’. Donc voilà, c’était très bien vu. On a réussi à contrer leur préparation de match parce que c’était aussi ça le but du coach. Il a toujours un coup d’avance. C’est vrai que quand tu vois une équipe qui joue toute l’année à cinq, tu prépares ton match comme s’ils allaient jouer à cinq».