Michel Der Zakarian n’avait pas regardé le classement avant de venir à Caen

Michel Der Zakarian n’a pas réussi à sauver le Stade Malherbe Caen de la relégation en National. Le club normand avait trop de retard sur ses poursuivants pour parvenir cette mission qui semblait dès le départ impossible. Les Caennais évolueront en National la saison prochaine, sans leur entraîneur. Celui-ci va s’en aller à la fin de cette saison, comme Fayza Lamari l’avait annoncé il y a quelques jours. Le technicien l’a confirmé lors d’une conférence de presse ce jeudi où il a également lâché une étonnante déclaration. Avant de signer son contrat, il affirme ne pas avoir regardé le classement du club, qui était tout de même bon dernier de Ligue 2 et largement distancé par ses concurrents.

«Quand je suis arrivé, même si quand j’ai signé je n’avais pas vu qu’il y avait dix points d’écart (sur le barragiste), je pensais que c’était faisable, assume l’ancien coach de Brest et de Montpellier dans des propos rapportés par Ouest-France. Mais on n’a pas eu les cojones pour y arriver. J’ai été bien accueilli au club, je suis très content des relations avec les gens du bureau, ma direction, mon staff. On n’a pas su amener les joueurs où il le fallait ou eux n’ont pas réussi à pédaler dans le bon sens.» Cette phrase a de quoi surprendre et risque d’être reprise contre son auteur…