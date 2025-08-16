Ligue 2 : l’ASSE cartonne Rodez

Une semaine après avoir vu deux points leur glisser des mains contre Laval en fin de match (3-3), les Stéphanois se sont fait justice face à de pauvres Ruthénois. Ce samedi soir, les joueurs d’Eirik Horneland ont tout simplement livré une démonstration de football face à Rodez sous les yeux de leur public (4-0). Arrivé de Brighton, le jeune Joshua Duffus (20 ans) s’est offert son premier but avec le maillot des Verts d’un joli lob, et sur un service d’un autre arrivant, Joao Ferreira (27e).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 ASSE 4 2 +4 1 1 0 7 3 2 Amiens 4 2 +2 1 1 0 5 3 3 Pau 4 2 +2 1 1 0 3 1 4 Reims 4 2 +1 1 1 0 3 2 5 Troyes 4 2 +1 1 1 0 2 1 6 Nancy 4 2 +1 1 1 0 1 0 7 Dunkerque 2 2 0 0 2 0 4 4 8 Laval 2 2 0 0 2 0 4 4 9 Clermont 2 2 0 0 2 0 2 2 10 Le Mans 1 1 0 0 1 0 3 3 11 Montpellier 1 1 0 0 1 0 1 1 12 Bastia 1 1 0 0 1 0 1 1 13 Guingamp 1 2 -1 0 1 1 3 4 14 Grenoble 1 2 -1 0 1 1 2 3 15 Red Star 1 2 -2 0 1 1 2 4 16 Annecy 1 2 -2 0 1 1 2 4 17 Rodez 1 2 -4 0 1 1 0 4 18 Boulogne 0 1 -1 0 0 1 0 1 Voir le classement complet

Lui aussi débarqué cet été mais du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber a marqué à la suite d’un bel enchaînement dans la surface (47e), tandis que son coéquipier Irvin Cardona, revenu chez les Verts sous la forme d’un transfert sec, un an après son prêt, a lui été l’auteur d’un malicieux piqué sur un contre éclair (56e). En fin de match, le Géorgien Zuriko Davitashvili a également participé à ce festin collectif pour porter le score à 4-0 après un amour de mouvement (79e). L’ASSE envoie un message fort à la concurrence. Ce soir, les Stéphanois sont leaders de Ligue 2.