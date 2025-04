Le Real Madrid menace de ne pas jouer la finale de la Coupe du Roi !

C’est décidément une journée très chargée en Espagne, à la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid à Séville. On savait les jours précédents un Clasico toujours particulièrement tendus entre les deux clubs mais cette fois, c’est entre l’institution de la capitale et la fédération espagnole qu’il y a polémique. Et celle-ci prend une forme inattendue puisque d’après Marca, les Merengues ont tout simplement décidé de boycotter tout le protocole d’avant-match.

Autrement dit, et alors que la délégation vient d’arriver en Andalousie, le club ne se rendra pas à la conférence de presse de veille de match qui était prévue à 19h15, ni Carlo Ancelotti, ni le capitaine Luka Modric, lesquels devaient également participer à une séance photo en compagnie d’Hansi Flick et de Marc André ter-Stegen avec le trophée. Pire encore, les joueurs ne se rendront pas sur la pelouse pour s’entraîner, alors qu’une séance était prévue à 20h.

Le Real veut des excuses ou il n’y aura pas de finale

C’est loin d’être terminé car d’après les informations d’El Mundo, le club menace même de ne pas du tout disputer la finale de Coupe d’Espagne. Pour El Chiringuito un communiqué rédigé par les avocats du Real est même en préparation et dans lequel sont exigées des excuses publiques de la part des arbitres et de la fédération, sous peine de ne pas se rendre au stade demain soir. Vous l’aurez compris, la situation risque encore d’évoluer d’ici le coup d’envoi du match.

Tout cela fait suite aux événements ayant eu lieu plus tôt dans la journée. La Casa Blanca n’a pas digéré la conférence de presse des arbitres de cette rencontre. Elle a même demandé à la fédération de remplacer l’équipe qui devait diriger le match, ce que la fédération a refusé. Les arbitres ont quant à eux protesté après la diffusion sur Real Madrid TV d’un document à charge contre Ricardo De Burgos Bengoetxea, l’homme en charge de la finale.