Real Madrid : un casse-tête se présente déjà pour Xabi Alonso

Hier, la Coupe du Monde des Clubs nous a offert une journée riche en premières. À 18h, Rayan Cherki faisait ses grands débuts sous le maillot de Manchester City. Trois heures plus tard, un peu plus de monde était réuni pour assister à la grande première de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid face à Al-Hilal. Au final, la Casa Blanca version Alonso n’a pas vraiment convaincu (1-1), même s’il est évident qu’un bilan ne peut être dressé après un seul match disputé dans une compétition où une grande partie des joueurs sont lessivés.

Néanmoins, certaines interrogations ont rapidement été soulevées, notamment par la presse espagnole. Et cela concerne le secteur de la défense centrale. En clair : quelle sera la charnière centrale de Xabi Alonso pour la saison 2025/2026 ? Recruté cet été à Bournemouth en échange de 50 M€, Dean Huijsen semble avoir marqué des points. À l’instar de ce qu’il s’est passé avec l’Espagne, l’ancien pensionnaire des Cherries a été à la hauteur de l’événement dès son premier match. Serein, Huijsen a une nouvelle fois démontré une science de la passe exceptionnelle. Celui que l’on surnomme déjà le « Chill guy » à Madrid était d’ailleurs plutôt content de ses débuts merengues à l’issue du match. « Je pense que j’ai bien joué pour mes débuts. Je crois que nous avons été meilleurs et que nous aurions pu obtenir un meilleur résultat. Ça n’a pas été possible, et nous devons continuer à travailler. »

La concurrence fait rage

En revanche, Raul Asencio ne peut pas en dire autant. Coupable d’avoir provoqué le penalty ayant amené l’égalisation d’Al-Hilal, la révélation madrilène de la saison 2024/205 a cédé sa place dès la mi-temps. Un changement qui n’était pas une sanction selon Alonso. « Il est sous antibiotiques depuis quelques jours et en a beaucoup souffert. D’où le changement. Il faisait très chaud. Ce n’est pas une excuse, mais ce n’est pas le meilleur moment pour jouer, même si nous en connaissons les raisons. Vinicius souffre également de crampes depuis la 70e minute et Al-Hilal est également épuisé. » Néanmoins, si Huijsen semble bien parti pour être le titulaire axe gauche, la question se pose pour le flanc droit. Comme évoqué ci-dessus, Asencio a été la révélation du Real Madrid cette saison. Et malgré ses ennuis avec la justice, le joueur va bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2031. Sur le papier, Asencio est censé faire la paire avec Huijsen et Florentino Pérez a sans doute verrouillé le futur de la Casa Blanca à ce poste.

Mais avant de se projeter dans le futur, et comme nous vous le relations quelques semaines plus tôt, Asencio est encore loin d’avoir une place de titulaire garantie. AS indique d’ailleurs qu’Antonio Rüdiger prétend à une place de titulaire pour cette Coupe du Monde des Clubs après son opération au ménisque en avril dernier. À 32 ans, l’Allemand reste bien décidé à prouver qu’il est toujours l’un des tauliers de l’arrière-garde madrilène. Nous vous avons d’ailleurs révélé que lui aussi pourrait prolonger son bail. Plus expérimenté que son jeune coéquipier, Rüdiger a aussi plus de vice, ce qui a manqué à la défense merengue hier. En attendant le retour de blessure de David Alaba (qui postule pour le côté gauche) et sans oublier Eder Militão, quel choix va faire Xabi Alonso ? Doit-il maintenir sa confiance à la jeunesse ou décidera-t-il de faire appel à un ancien ? Réponse dimanche prochain face aux Mexicains de Pachuca.