Real Madrid : la polémique d’arbitrage tourne au vinaigre avant le Clasico

C’est une scène lunaire à laquelle on a assisté ce vendredi en Espagne. Les deux arbitres principaux de la rencontre, De Burgos Bengoetxea et González Fuertes, ont souhaité s’exprimer devant les médias pour s’en prendre au Real Madrid, coupable à leurs yeux de décrédibiliser la profession et même de générer des conséquences sur la vie familiale des arbitres en s’en prenant régulièrement à eux sur les ondes de la Real Madrid TV.

Cette chaine appartenant au club avait par exemple établi le pourcentage de victoires du Real et du Barça lorsque cet arbitre était au sifflet, et il n’est pas en faveur du club merengue. L’arbitre principal De Burgos Bengoetxea n’a pu retenir ses larmes quand il a évoqué les conséquences de ce genre d’action sur ses propres enfants. « Quand votre fils va à l’école et qu’il y a des enfants qui lui disent que son père est un voleur et qu’il rentre à la maison en pleurant, c’est vraiment dur. » L’émotion était là, mais elle n’a pas vraiment effleuré la direction du Real Madrid, bien au contraire.

Le Real Madrid veut changer les arbitres de la rencontre

La Casa Blanca a répliqué de manière cinglante, assurant n’exposer que des faits, et s’étonne du spectacle proposé par l’arbitrage à la veille d’un match décisif, avec un trophée à la clé. Résultat, le club madrilène a demandé à la Fédération espagnole de changer les arbitres prévus pour cette rencontre ! Une demande incroyable qui n’a visiblement pas eu gain de cause, la Fédération balayant immédiatement d’un revers de main cette hypothèse.

Mais le comportement du Real Madrid ne passe pas en Catalogne. « Surréaliste, le Real réclame le changement des arbitres de la finale », s’étrangle Sport sur son site ce vendredi. Et forcément, cela jette un trouble sur la qualité de l’arbitrage de cette rencontre tant attendue. Que se passera-t-il si le Real se sent floué samedi soir ? De même pour le Barça. Avec cette ambiance délétère installée par les diverses parties avant même le coup d’envoi, le football espagnol offre un piètre spectacle.