Coupe du Roi : les arbitres de la finale cartonnent le Real Madrid

Le Real Madrid ne va pas bien, surtout depuis l’élimination contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, en fin de parcours, ne trouve pas la bonne formule sur le terrain, sans irriter le vestiaire, et donc faire jouer l’ensemble de ses stars en même temps. Le titre de Liga semble lui aussi mal parti mais samedi soir, la Casa Blanca peut remporter un nouveau titre à l’occasion de la finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Pour mettre la pression sur les arbitres, Real Madrid TV a pris la fâcheuse habitude de constituer l’historique de l’arbitre désigné pour la rencontre, et de noter toutes les fois où ses décisions sont allées à l’encontre de la Casa Blanca.

C’est donc Ricardo De Burgos Bengoetxea qui a cette fois été victime des commentaires de la chaîne officielle du club de la capitale espagnole. Celle-ci explique par exemple depuis hier que le Real en est à 64 % de victoires lorsqu’il est dirigé par le Basque, contre 81 % en faveur du Barça. Son CV est également critiqué puisqu’il est arbitre international depuis 2018 mais l’UEFA n’a jamais fait appel à lui pour des matchs de coupes d’Europe, lui dont ce sera tout de même le troisième Clasico arbitré pour une finale après les Supercoupes d’Espagne en 2017 et 2023. Un moyen de pression que ne supportent plus les hommes en noir espagnols. Avec le soutien de la fédération, ils ont tenu une conférence de presse de veille de match.

Les arbitres espagnols répondent au Real Madrid

Autant le dire tout de suite, c’est le Real Madrid qui est visé. «Je m’en fiche (de cette vidéo), ce sont généralement des critiques… ils trouveront ce qu’ils veulent trouver. Je regarde mon propre nombril et je sais ce que je dois faire», assure De Burgos Bengoetxea. Selon lui, ces vidéos sont surtout là pour exciter les supporters et d’ores et déjà trouver un moyen de justifier une possible défaite. Le problème est plus global car si les arbitres professionnels forment une caste solide et solidaire, protégée par la RFEF, ce n’est évidemment pas le cas pour de jeunes arbitres qui souhaitent se lancer dans l’aventure. Ils sont en première ligne et des victimes collatérales de ces agissements au niveau amateur.

«Je voulais en revanche parler des conséquences de ces vidéos, car depuis des semaines, on voit des arbitres insultés sur les réseaux sociaux, dénonce De Burgos Bengoetxea dans cette même conférence de presse où des larmes ont coulé à l’évocation de sa famille. «Quand votre enfant revient de l’école et que d’autres lui disent que son père est un voleur, c’est très difficile. J’essaie d’éduquer mon fils en lui disant que son père est honnête, qu’il n’est qu’un athlète comme les autres. Quand je quitterai l’arbitrage, je veux que mon fils soit fier. Ce que nous traversons est injuste, et pas seulement parmi les professionnels. De nombreuses familles en dépendent, notamment dans le football amateur. Que chacun y réfléchisse.»

Une possible grève à venir ?

Il poursuit son propos en affirmant que ces attaques peuvent avoir des incidences sur certaines vocations, notamment les jeunes qui souhaitent s’engager sur le chemin de l’arbitrage. «Notre communauté attaquée. On voit des déclarations. Le problème, ce sont les conséquences. Quand certains journalistes parlent de vol, cela implique que les supporters reportent leur frustration sur le jeune garçon ou la jeune fille qui prend un sifflet et doit arbitrer une équipe de jeunes. Conséquence : ils mettent ensuite une cible sur la tête de ces jeunes arbitres. Il faut revenir à un football plus sain et plus propre.» Une possible grève des arbitres espagnols est même évoquée dans un futur proche.

«Vous aurez bientôt de nos nouvelles» répond de son côté Pablo González Fuertes, l’arbitre VAR de la finale, lui aussi présent face à la presse. «L’unité est plus forte que jamais, probablement en raison des circonstances actuelles. Il y a quelques semaines, nous nous sommes réunis. Nous sommes plus unis que jamais. Nous réaffirmons notre unité avec notre président. Il ne fait aucun doute que nous allons devoir commencer à prendre des mesures bien plus sérieuses que celles actuellement en vigueur. Nous n’allons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Vous aurez bientôt des nouvelles. Nous allons écrire l’histoire, car nous n’allons pas continuer à subir ce que nous subissons.» Le Real est prévenu. L’ambiance de cette finale s’annonce particulièrement tendue.