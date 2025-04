Coupe du Roi : Real Madrid TV met un énorme coup de pression à l’arbitre de la finale

Alors que le Real Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone, ce samedi, dans le cadre de la finale de la Coupe du Roi, la chaîne officielle du club merengue a remis en question le niveau de l’arbitre désigné, Ricardo De Burgos Bengoetxea. Les Madrilènes ont notamment mentionné toutes les fois où leur équipe aurait été lésée par les décisions de ce dernier, précisant que le FC Barcelone avait un taux de victoires de 81% avec l’arbitre basque, contre 64% pour le club madrilène.

Bien qu’il soit arbitre international depuis 2018, l’UEFA ne l’a jamais désigné pour un match de Ligue des champions et la FIFA ne l’a envisagé pour aucune de ses compétitions. Cependant, ce sera sa troisième finale entre le Real Madrid et Barcelone après les Supercoupes de 2017 et 2023, peut-on également entendre dans cette vidéo à charge. Ambiance…