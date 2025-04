Coupe du Roi : la réponse cinglante du Real Madrid TV aux arbitres de la finale

Scène atypique à la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors qu’Hansi Flick et Carlo Ancelotti n’ont toujours pas donné leur traditionnelle conférence de presse d’avant-match, c’est l’arbitre du match, Ricardo De Burgos Bengoetxea, qui s’est exprimé devant les médias. L’occasion pour lui de charger Real Madrid TV, chaîne souvent remarquée pour ses reportages à charge contre les arbitres des matches de las Casa Blanca. Face à ces attaques, la chaîne officielle du club merengue a répondu. Et elle n’a pas vraiment joué la carte de l’apaisement.

« C’est curieux de dire ça alors qu’il n’y a pas d’arbitre espagnol à la Coupe du Monde des Clubs. Et il ne s’agit pas d’une opinion, mais d’un fait objectif. Cela s’est également produit lors des phases finales des Coupes du Monde et des Championnats d’Europe. Il doit y avoir une raison à cela. Ils doivent considérer que le niveau de l’arbitrage espagnol est inférieur à zéro. Comment est-il possible que De Burgos Bengoetxea, qui est international depuis 2017, n’ait rien arbitré d’important ? Le football sera plus sain quand ils (les arbitres actuels) et Medina Cantalejo (chef des arbitres) ne seront pas là. Et il sera plus juste lorsque la production des images n’aura aucune relation affective avec le FC Barcelone. Ce que fait Real Madrid TV est protégé par la liberté d’expression. Le CTA (comité technique des arbitres) n’est pas là pour dire quelles vidéos un média produit », relaie AS.