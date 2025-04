BL : le Bayern patientera, le BvB poursuit sa remontée

Le Bayern va devoir attendre une semaine de plus pour célébrer son 34e titre de champion d’Allemagne. Les Bavarois n’ont pas fait de détail contre Mayence avec une victoire 3-0, dont un but de Michael Olise, mais il fallait que le Bayer Leverkusen ne gagne pas pour être officiellement sacré. Or, le champion en titre a battu Augbsourg 2-0, retardant la consécration de son rival.

Dans le même temps, Fribourg réalise une très bonne opération en allant gagner à Wolsfburg 1-0 et s’empare de la 4e place, à un petit point du podium. 6e, le BvB n’est pas loin derrière et poursuit sa folle remontée après son succès 3-2 arraché à Hoffenheim. Les Marsupiaux ne sont plus à qu’à 3 longueurs d’un place qualificative à la C1. Enfin, Kiel a accroché une victoire spectaculaire sur Gladbach 4-3.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Bayer Leverkusen 2 - 0 Augsbourg : Schick (13e), Buendia (45e+1)

Bayern Munich 3 - 0 Mayence : Sané (27e), Olise (40e), Dier (84e)

Hoffenheim 2 - 3 Borussia Dortmund : Hlozek (61e), Kaderabek (90e) ; Guirassy (20e), Brandt (74e), Anton (90e+5)

Holstein Kiel 4 - 3 Borussia Mönchengladbach : Machino (15e, 90e+1), Bernhardsson (23e), Gigovic (76e) ; Cvancara (60e), Plea (69e), Honorat (86e)

Wolfsburg 0 - 1 Fribourg : Rosenfeleder (49e)