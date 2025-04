Real Madrid : le plan de Florentino Pérez en cas de départ de Vinicius Jr

Une vague d’optimisme s’est emparée de la cité madrilène cette semaine, lorsque la Cadena Ser puis As ont publié l’information d’une prolongation bouclée pour Vinicius Junior au Real Madrid. Le Brésilien de 24 ans, lié pour l’instant jusqu’en 2027, aurait ainsi dit oui à un contrat menant jusqu’en 2030, mettant ainsi fin aux nombreuses spéculations. Mais voilà, le son de cloche est totalement différent du côté du sérieux média anglais The Athletic, qui suit le dossier avec attention depuis plusieurs mois, et notamment les approches très sérieuses de la part de l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Des rendez-vous ont eu lieu au cours des derniers mois, et Vinicius est totalement au courant de l’offre pharaonique qui l’attend en Saudi Pro League, probablement du côté d’Al Ahli, et aurait même donné son accord, dans le cas où il ne prolongerait pas avec le Real Madrid. Or, les dernières réunions avec le club merengue n’ont pas permis de rapprocher les positions, puisque les Madrilènes lui proposeraient un salaire compris entre 15 et 20 M€ par an quand il en espère autour de 30. Pour le clan du joueur, la balle est dans le camp de la Maison blanche.

L’autre rêve fou de Florentino Pérez

Le camp merengue, justement, espère trouver une solution pour prolonger son ailier gauche, mais ne fera pas non plus n’importe quoi. C’est pourquoi il envisage également l’après-Vinicius Junior. Si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation, alors le Real Madrid sera prêt à le vendre à prix d’or à l’Arabie saoudite, malgré l’actuel contrat jusqu’en 2027. Car, selon The Athletic, le plan de Florentino Pérez serait alors de recruter Erling Haaland, le buteur norvégien de Manchester City.

La suite après cette publicité

Haaland est une cible de longue date du club madrilène, et certains auraient préféré le voir débarquer à la place de Kylian Mbappé l’été dernier, en raison d’un profil plus adéquat aux besoins de l’effectif. Il en a été décidé autrement, et depuis, Erling Haaland a signé un contrat longue durée avec le club mancunien, jusqu’en 2034. Toutefois, malgré ce sacré écueil, il existerait des clauses de départ, et Pérez a déjà montré par le passé qu’il n’était pas effrayé par ce genre d’obstacle. Le Real Madrid attendra peut-être l’issue d’une saison pour l’instant décevante pour savoir à quel point il souhaite chambouler son effectif…