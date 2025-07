Le FC Barcelone rend hommage à Kobe Bryant avec son maillot extérieur

Le FC Barcelone rend hommage à Kobe Bryant avec un maillot extérieur inédit pour la saison 2025/2026. Fruit d’une collaboration entre le club catalan et la marque de la légende du basketball, ce maillot reprend le design du modèle porté par les joueurs sur le terrain. Avec sa couleur jaune éclatante, son écusson en silicone et sa conception 100 % polyester, il incarne l’esprit de dépassement symbolisé par la "Mamba mentality". Plus qu’un simple équipement, cette pièce rend hommage à deux icônes du sport qui partagent la même exigence : celle de ne jamais se satisfaire du minimum.

Pensé pour une performance optimale, ce maillot intègre la technologie Nike Dri-FIT ADV, qui associe évacuation de la transpiration et zones de respirabilité ciblées. Léger et à séchage rapide, il assure un confort constant même dans l’effort intense, pour les joueurs comme pour les supporters. À travers cette collection unique, Nike unit deux univers animés par une même passion du jeu et une volonté farouche de repousser les limites.

