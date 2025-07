Une recrue à l’AS Monaco

Adi Hütter peut déjà se satisfaire du mercato estival, qui lui a apporté des joueurs de calibre international avec Paul Pogba, Ansu Fati et Eric Dier. Mais il est aussi renforcé au sein de son staff. En effet, Ábel Lorincz, entraîneur hongrois de 36 ans, vient compléter son équipe d’adjoints.

Passé par l’Académie Puskás, Budapest Honvéd, Sönderjyske au Danemark, Hammarby en Suède et plus récemment Valenciennes, Lorincz sera en charge des coups de pied arrêtés et des tirs au but. C’est lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.