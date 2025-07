OM : Ismaël Koné prêté avec option d’achat à Sassuolo

Après avoir bouclé les départs de Luis Henrique à l’Inter (25 M€), de Quentin Merlin (13 M€) et de Valentin Rongier (5,5 M€) à Rennes et de Pau Lopez à Toluca (4,8 M€), l’Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage avec Ismaël Koné. Comme nous l’avions annoncé, Sassuolo et l’OM s’étaient entendus sur un prêt payant de 2,5 M€ avec une obligation d’achat (en cas de maintien) à hauteur de 10 M€. L’OM conserve également un pourcentage sur une potentielle revente.

Et ce mardi, l’OM vient d’officialiser la nouvelle. «Bonne chance Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 à Sassuolo», confirment les Phocéens. Après 9 apparitions lors de la première partie de saison, le Canadien a fini par être prêté au Stade Rennais, qui n’a pas été convaincu pour activer l’option d’achat.