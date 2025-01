Man City : Haaland prolonge jusqu’en 2034 !

C’est l’annonce sensationnelle de ce vendredi. Erling Haaland a signé un nouveau contrat avec Manchester City, qui le conduit jusqu’en 2034 ! Soit dans 9 ans et demi ! Une longévité exceptionnelle, qui pourrait donc faire de Man City le dernier club de la carrière de l’attaquant norvégien, recruté en 2022 au Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment heureux d’avoir signé mon nouveau contrat et de pouvoir passer encore plus de temps dans ce grand club. Manchester City est un club spécial, rempli de gens fantastiques avec des supporters incroyables et c’est le type d’environnement qui aide à faire ressortir le meilleur de chacun. Je tiens également à remercier Pep, son staff technique, mes coéquipiers et tout le monde au club, car ils m’ont tous beaucoup aidé au cours des deux dernières années. Ils ont fait de ce lieu un endroit si spécial et maintenant je suis à City, quoi qu’il arrive. Je veux continuer à me développer, continuer à travailler pour m’améliorer et faire de mon mieux pour essayer de nous aider à obtenir plus de succès à l’avenir », a déclaré l’attaquant dans le communiqué officiel du club mancunien.