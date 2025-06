Espagne - France : les compositions probables

5 jours après la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions contre l’Inter, le football fait son retour par le biais des sélections. Cet Espagne-France en demi-finale de Ligue des Nations assure d’ailleurs la continuité de samedi soir puisqu’il s’agit d’un match dans le match entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour la conquête du Ballon d’Or. La candidature du Parisien a pris une autre envergure depuis le succès en C1 mais le joueur du Barça reste son plus solide adversaire. Et si cette récompense se jouait sur cette nouvelle confrontation directe ?

Championne d’Europe en titre, en battant l’équipe de France en demi-finale il y a 11 mois, la Roja se présente avec une petite longueur d’avance sur son adversaire du soir (coup d’envoi à 21h). Luis De La Fuente devrait opter pour un 4-3-3 avec une équipe légèrement différente à celle vainqueur du dernier Euro. Simon sera bel et bien présent dans le but, protégé par le récent vainqueur de la Ligue Europa, Porro, et celui de la Ligue Europa Conférence, Cucurella. Dans l’axe, on devrait retrouver la charnière Le Normand-Huijsen.

Une ligne Dembélé-Olise-Doué en soutien de Mbappé ?

Un cran plus haut, Pedri est bien parti pour titulaire et organiser le jeu de son équipe. Il serait épaulé par Zubimendi et le récent champion d’Europe, Fabian Ruiz. Enfin devant, Lamine Yamal débutera bien sur côté droit, avec son compère Nico Williams à gauche pour mettre Olmo, dans un rôle de faux neuf, sur orbite. Du côté de Didier Deschamps, on note quelques absents également comme Koundé ou encore Upamecano et Saliba. Maignan disposera d’une défense remaniée avec Kalulu pour sa première sélection, Konaté et Lenglet dans l’axe, et Theo Hernandez à gauche.

Aurélien Tchouameni un peu juste pour démarrer, le sélectionneur privilégierait un 4-2-3-1 avec un double-pivot constitué de Koné et de Rabiot, lequel retrouvera Lamine Yamal. À la direction du jeu, Didier Deschamps a plus de cartes en main et tenterait un quatuor inédit. Dembélé débuterait sur le côté droit de l’attaque avec Doué sur l’autre flanc. Olise occuperait une position de milieu offensif axial pour servir Mbappé, le capitaine, qui sera donc titulaire en pointe. Pour voir Cherki avec le maillot bleu, il faudra sans doute attendre les premiers changements durant la rencontre.