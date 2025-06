Lamine Yamal se moque encore d’Adrien Rabiot

Il y a un an, Lamine Yamal dominait la France en demi-finale de l’Euro 2024 avec l’Espagne (2-1). Un match où il avait marqué et avait répondu sportivement à Adrien Rabiot qui avait déclaré ceci avant la rencontre : «nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici.» L’ailier espagnol avait ensuite répondu sur ses réseaux sociaux à l’actuel joueur de l’Olympique de Marseille : «avancez doucement, ne parlez que lorsqu’il est temps de dire échec et mat.»

Un épisode dont s’est rappelé Lamine Yamal alors que la France et l’Espagne se rencontre jeudi en demi-finale de Ligue des Nations. «Mes amis m’envoient des mauvaises choses sur TikTok 20 minutes avant les matchs, ils savent que ça me motive. Contre la France, je dormais dans le bus et mon ami m’a appelé pour me dire : 'Tu te souviens de ce que Rabiot t’a dit’, et j’ai dit : 'Oui, je me souviens". Le match a commencé et je ne marque pas… alors je regarde les tribunes et j’ai vu le geste de cet ami : "souviens-toi de ce qu’il a dit." J’étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m’arrêter puis marquer», a-t-il confié dans un entretien pour la Cadena Cope*.