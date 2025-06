L’Espagne et la France se déchirent à propos du Ballon d’Or, Manchester City chamboule tout dans ce mercato

Le Ballon d’Or au centre de tous les débats

Au-delà de l’enjeu sportif d’Espagne France, O Jogo, AS, Bild et Le Parisien s’accordent : ce match pourrait être décisif dans la course au Ballon d’Or 2025. D’un côté, Lamine Yamal (17 ans), auteur d’un triplé avec le Barça (Liga, Coupe, Supercoupe) et de 43 contributions décisives (18 buts, 25 passes), porté par une aura médiatique grandissante. De l’autre, Ousmane Dembélé, moteur du quadruplé parisien et fort de ses 33 buts cette saison. Mais cette opposition dépasse les chiffres : AS rappelle que Yamal ne participera pas à la Coupe du monde des clubs, ce qui pourrait donner l’avantage à Dembélé sur la ligne d’arrivée. Une analyse partagée par Bild, pour qui ce duel direct, en demi-finale d’une compétition majeure, pèsera lourd auprès du jury international de 100 journalistes. Luis Enrique, lui, a déjà tranché : «Le Ballon d’Or doit revenir à Ousmane », peut-on lire dans Bild. Jusqu’ici prudent, Didier Deschamps a décidé d’assumer pleinement sa préférence. « Dembélé a fait une saison exceptionnelle », a-t-il confié dans L’Équipe, soutenu publiquement par Ibrahima Konaté. Même son de cloche du côté de Jérôme Rothen, qui s’agace des soutiens « trop voyants » envers Mbappé, comme ceux de Cherki et Koné. O Jogo évoque une ambiance tendue en interne : la course au Ballon d’Or s’invite dans le vestiaire des Bleus.

La suite après cette publicité

Manchester City chamboule tout

Le mercato s’agite du côté de Manchester City, et The Mirror dresse un panorama d’un été bouillant, notamment à Manchester City. Le club de Pep Guardiola s’apprête à chambouler son effectif : Jack Grealish est écarté du groupe pour la Coupe du Monde des Clubs et Kevin De Bruyne file à Naples, obligeant les Skyblues à réagir vite. Le journal britannique annonce les arrivées imminentes de Tijjani Reijnders (55M€) et Rayan Cherki (30M€) pour dynamiser le milieu de terrain. Cherki, convoité aussi par Liverpool, aurait déjà donné son accord au projet de Guardiola. Mais dans les coulisses, City reste prudent : en cas d’échec avec Cherki, un plan B est déjà activé. Selon L’Équipe, Xavi Simons, que Leipzig cherche à vendre, est sérieusement suivi. Le Néerlandais de 22 ans séduit par sa polyvalence et son intelligence de jeu.

Milan veut Adrien Rabiot

Le mercato s’accélère en Lombardie, et La Gazzetta dello Sport révèle une série de dossiers brûlants qui pourraient redessiner le visage de l’AC Milan. En tête de liste : Adrien Rabiot, toujours dans le viseur de Massimiliano Allegri. L’entraîneur milanais n’a jamais caché son souhait de faire revenir le milieu français, malgré sa volonté affichée de rester à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Un transfert ne coûterait qu’environ 10,5 M€, un montant accessible… mais c’est le salaire du joueur (jusqu’à 6 M€ avec primes) qui pose problème. Milan pourrait toutefois bénéficier d’un coup de pouce inattendu : le départ de Luka Modric, dont l’arrivée est imminente selon la Gazzetta.