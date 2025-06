Inter Milan : Cristian Chivu nouvelle priorité pour remplacer Simone Inzaghi

Simone Inzaghi parti de l’Inter Milan pour Al-Hilal, le club italien se cherche un nouveau chef d’orchestre. Ce ne sera pas Cesc Fabregas puisque son club de Côme a verrouillé toute possibilité qu’il quitte le club lombard. En revanche, l’Inter Milan a d’autres noms en tête et se dirige vers un de ses anciens joueurs.

Passé sous la tunique entre 2007 et 2014 où il aura remporté le triplé Ligue des Champions-Championnat-Coupe d’Italie en 2010, Cristian Chivu (44 ans) est considéré comme la nouvelle option préférentielle selon Sky Italia. L’Inter Milan aurait lancé les négociations pour le club roumain et aurait informé Parme de sa volonté de le recruter. Parme aurait accepté de laisser l’Inter Milan discuter avec Cristian Chivu et aurait débuté la recherche d’un nouveau coach. Passé dans les équipes jeunes de l’Inter Milan entre 2021 et 2024, Cristian Chivu a brillé cette saison avec Parme qu’il a maintenu en Serie A.