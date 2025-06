Inter Milan : c’est terminé pour Simone Inzaghi !

La fin de saison de l’Inter Milan a laissé des traces en interne. En plus d’une humiliation en finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le club lombard a enchainé une défaite en demi-finale de Coupe d’Italie et un Scudetto perdu dans les derniers instants. Et depuis, Simone Inzaghi était annoncé sur le départ et, comme nous l’avions révélé, il a été approché par Al-Hilal, en Arabie saoudite, qui en avait fait sa priorité depuis le départ de Jorge Jesus.

Un accord verbal existe déjà entre les différentes parties et, ce mardi après-midi, le manager de 49 ans avait rendez-vous avec la direction des Nerazzurri pour évoquer son avenir. Après quelques heures de discussions, la Gazzetta dello Sport vient de révéler que l’Inter Milan et Simone Inzaghi ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Simone Inzaghi a fait part de son souhait de mettre un terme à son aventure milanaise, avant l’expiration naturelle de son contrat prévue en 2026.

Simone Inzaghi file à Al-Hilal

Arrivé chez les Nerazzurri il y a quatre ans, Simone Inzaghi a décidé de s’en aller principalement en raison de la forte déception après le 5-0 en finale de la Ligue des champions, mais surtout par la fatigue ressentie après un long cycle qui s’est terminé par une désillusion. Il va donc pouvoir maintenant s’engager avec Al-Hilal dans les prochains jours pour disputer la Coupe du monde des Clubs. Il se rendra à Miami ce week-end avant de faire ses débuts contre le Real Madrid le 18 juin.

La fin d’un cycle pour Simone Inzaghi, vainqueur de la Coupe d’Italie en 2022 et 2023 et du Championnat en 2023-2024. À présent, l’Inter Milan va devoir se tourner vers la recherche de son nouvel entraîneur. Le favori pour le banc est Cesc Fabregas, lié contractuellement à Côme. Le nom de Roberto De Zerbi a également été cité, mais l’entraîneur de l’OM a annoncé que les rumeurs étaient fausses : «Pour mon avenir ? Je suis heureux à Marseille et je n’ai reçu aucun appel d’autres clubs».