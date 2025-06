La short-list clinquante de l’Inter pour son banc

La semaine dernière, la presse italienne a presque autant parlé de la finale de la Ligue des Champions que de l’avenir incertain de Simone Inzaghi, qui a trouvé un accord avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Un sujet qui a pollué le club lombard qui se préparait à jouer le match le plus important de sa saison. Lors de la conférence de presse d’avant-match face au PSG, le coach de 49 ans a été questionné sur son futur. « Mon avenir ? Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de la finale de la Ligue des Champions, c’est très enthousiasmant de jouer ce match, nous méritons de jouer ce match, nous avons constamment démontré notre potentiel en prenant le meilleur sur des adversaires redoutables, que ce soit le Bayern ou le Barça. Mes joueurs ont toujours tout donné et je m’attends à la même chose demain.»

Bien qu’il ait botté en touche, tout cela a peut-être pesé dans les têtes milanaises, en plus de la pression et de l’enjeu, au moment d’affronter le Paris Saint-Germain samedi soir à Munich. Les coéquipiers de Lautaro Martinez sont passés à côté de leur match et se sont lourdement inclinés sur le score de 5 à 0. Sur sa ligne de touche, Inzaghi, qui était remonté, n’a pas trouvé de solution pour relancer son équipe. Après la rencontre, son avenir a de nouveau fait parler. Rapidement, les médias transalpins ont indiqué que Simone Inzaghi réfléchissait encore avant de donner sa réponse définitive, au plus tard ce mardi 3 juin. Nous y sommes donc et une réponse est attendue aujourd’hui.

Fabregas le favori, d’autres entraîneurs ciblés

En feuilletant la presse italienne, la tendance est plutôt à un départ. C’est ce qu’indique la Gazzetta dello Sport, qui assure qu’il est tenté par l’offre saoudienne. De son côté, le Corriere della Serra précise qu’une ultime réunion va avoir lieu aujourd’hui entre Inzaghi et l’Inter, qui va lui proposer une prolongation jusqu’en juin 2027 et un salaire de 6,5 M€ par an, avec en prime un mercato à la hauteur de ses attentes. Malgré tout, les Lombards assurent leurs arrières et ont déjà dressé une liste d’entraîneurs qui pourraient prendre le relai. En haut de leur liste, on retrouve Cesc Fabregas. La Repubblica annonce que l’entraîneur de Côme est le favori de la direction nerazzurra.

Autre nom cité : celui de Roberto De Zerbi. Le travail de l’Italien est apprécié en Lombardie. Mais d’après nos informations, il n’a aucune intention de quitter l’OM cet été. Un dossier qui semble clos. L’Inter regarde aussi du côté de Diego Simeone. El Chiringuito assure que l’Argentin, qui connaît bien le club nerazzurro pour y avoir joué, possède un profil qui plaît beaucoup en interne. Il sera toutefois compliqué de le déloger de l’Atlético de Madrid. Enfin, le Corriere dello Sport, qui confirme que Fabregas est le chouchou de la direction, cite aussi les pistes menant à Cristian Chivu, Patrick Vieira ou encore à Raffaele Palladino (libre) sont aussi mentionnées. Tout ce petit monde est désormais suspendu aux lèvres de Simone Inzaghi, qui va trancher.