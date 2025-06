Accord Manchester City-AC Milan pour le transfert de Tijjani Reijnders

La semaine dernière, Khaldoon Al-Mubarak, le président de Manchester City, avait promis du lourd pour le mercato des Skyblues. «Je peux vous assurer que ce club fera tout son possible pour revenir au niveau que nous savons tous pouvoir atteindre et que nous atteindrons. Cela donne une idée de ce qui nous attend cet été, car nous allons poursuivre sur cette lancée, pour répondre aux besoins du club. Et je peux vous dire, c’est que nous avons clairement identifié qui sont les cibles, à quels postes, et nous avons clairement notre première option, notre deuxième option. Et nous allons nous concentrer sur notre travail, et ce sera très clair, très rapide. Notre objectif est d’être prêts avec la nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des Clubs.»

Une compétition qui débute seulement dans quelques jours. Le temps presse donc pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium, qui ont décidé de passer la deuxième. La priorité des Mancuniens était de mettre la main sur un milieu de terrain, polyvalent, jeune et capable d’enchaîner les matches. Un profil a d’ailleurs fait l’unanimité en interne. Celui de Tijjani Reijnders. Âgé de 26 ans, le Néerlandais a été l’une des rares satisfactions de la saison de l’AC Milan. Une saison durant laquelle il a marqué 15 buts et délivré 4 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Véritable marathonien, il a tapé dans l’œil de Pep Guardiola, qui veut en faire un élément fort de son milieu de terrain.

L’AC Milan a cédé pour Reijnders

Si le footballeur hollandais a rapidement été conquis, il fallait convaincre l’AC Milan. Dans un premier temps, les Rossoneri étaient fermés à une vente. Puis, ils ont peu à peu ouvert la porte à un départ, espérant battre leur record de transfert réalisé avec Kaka au Real Madrid pour 65 M€. Après de longues négociations, Manchester City et l’AC Milan ont enfin trouvé un terrain d’entente ce mercredi. En effet, The Athletic annonce que les deux écuries européennes sont tombées d’accord pour le transfert de Tijjani Reijnders.

Le média britannique indique que les Cityzens vont signer un chèque de 65,3 M€ pour le joueur rossonero, battant au passage le record établi par Kaka. En plus de la part fixe, les Anglais vont ajouter divers bonus dont les montants n’ont pas filtré. En ce qui concerne le milieu de terrain, il est attendu très rapidement pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2030. Il devrait donc être présent dans le groupe mancunien pour la Coupe du Monde des Clubs. Après Reijnders, City espère à présent boucler la signature de Rayan Cherki (OL) comme révélé par nos soins.