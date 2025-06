Manchester City en passe de boucler Rayan Ait-Nouri

Manchester City a connu une saison 2024/2025 pour le moins compliquée. La formation de Pep Guardiola a été très en dessous de ses standards habituels avec une série de défaites assez inquiétante l’hiver dernier. De quoi forcer les dirigeants à se montrer actifs lors du mercato hivernal (Marmoush, Khusanov, Vitor Reis et Nico Gonzalez notamment). Mais avec une équipe qui arrive en fin de cycle, ce mercato estival doit permettre de tout reconstruire et Manchester City a déjà commencé à accélérer pour renforcer son secteur défensif notamment.

À la recherche d’un piston gauche de métier, Manchester City avait décidé de regarder du côté de la Premier League. Dans ce sens, nous vous révélions que Milos Kerkez et Rayan Ait-Nouri étaient deux profils appréciés en interne. Mais pour le premier cité, priorité au départ, Liverpool semblait avoir un coup d’avance. Concernant l’international algérien, Pep Guardiola avait rapidement décidé de passer à l’action.

City proche de réaliser un très joli coup

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League (4 buts et 7 passes décisives en 37 matches de Premier League), l’international algérien était donc une cible de choix et des discussions entre Wolverhampton et Manchester City existaient déjà. Un dénouement était d’ailleurs attendu alors que le joueur semblait, dès le départ, très emballé à l’idée de rejoindre Manchester City. «Pour l’instant, je ne me concentre pas sur ça. On a deux matches importants avec la sélection. La suite, on verra après », expliquait-il il y a quelques jours en Algérie.

Selon nos informations, l’ancien joueur d’Angers va bien rejoindre Manchester City. Un accord est tout proche d’être trouvé entre les différentes parties. Il ne reste que quelques détails à régler, mais City va enregistrer l’arrivée du latéral gauche de 23 ans. Après Riyad Mahrez, un autre Algérien va donc évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à City. Et quand on connaît la réussite qu’a eue l’ancien ailier du Havre, on ne peut que se réjouir pour Ait-Nouri.