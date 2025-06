Real Madrid : Guardiola se réjouit du départ d’Ancelotti

La fin d’une ère. Il y a quelques jours, le Real Madrid a annoncé le départ de Carlo Ancelotti, qui a depuis pris les commandes du Brésil. Une nouvelle qui a réjoui Pep Guardiola. Le technicien espagnol a avoué qu’il était heureux pour son confrère mais également soulagé de ne plus le croiser en club. Ses propos sont relayés par AS.

«Je suis très heureux pour lui. Mais je suis tellement heureux qu’il ne soit plus à Madrid, car il me bat toujours. Je n’ai plus à le gérer.» Des déclarations qui risquent de faire sourire le Mister.