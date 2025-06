OL : Manchester City a fait une première offre pour Rayan Cherki !

Soirée très paradoxale pour Rayan Cherki. Assis sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de la demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l’Espagne, le joueur de l’Olympique Lyonnais a assisté à l’humiliation infligée par la Roja à ses partenaires. Entré en jeu à 4-1, le Lyonnais a vu Lamine Yamal planter le cinquième but espagnol. Les Bleus n’ont pas réussi à renverser la tendance, mais l’entrée en jeu de Cherki a eu le mérite de redonner du piment à la rencontre.

La suite après cette publicité

Après avoir réduit le score d’une reprise de volée magistrale, Cherki a tout simplement signé un but et deux passes décisives en 25 minutes. Pour sa première en bleu, le Gone a frappé très fort. De quoi marquer les esprits. Et convaincre Manchester City d’accélérer. Pour rappel, nous vous avions révélé que les Skyblues avaient récemment intensifié les contacts avec l’entourage du joueur et qu’ils étaient plus que jamais favoris dans ce dossier. Cependant, l’affaire est encore loin d’être réglée.

La suite après cette publicité

City s’est aligné sur la clause de Cherki

L’Équipe nous apprend ce soir que Manchester City a fait une première offre, sans doute orale, à l’OL ce jeudi. Et le montant proposé par les Anglais n’a pas enthousiasmé les Gones puisque les Anglais ont proposé les 22,5 M€ correspondant au montant de l’accord convenu entre Cherki et l’OL lorsque le joueur a accepté de prolonger son bail. Or les Rhodaniens ne comptent pas céder Cherki à ce tarif. Le Borussia Dortmund avait été éconduit en janvier dernier après avoir offert la même somme d’argent.

En clair, les Gones expliquent en coulisses que cette clause n’était valable qu’une fois. C’est sur ce point qu’un désaccord existe entre le club rhodanien et le clan Cherki. Seul souci : l’OL laisse entendre que cette clause de 22,5 M€ a déjà été activée (par le BVB). Or en cas de refus de l’OL, les Gones sont tenus de verser une pénalité de 3 M€ à leur joueur. Ce qu’ils n’ont toujours pas fait, expliquant que les Allemands n’avaient pas rempli toutes les conditions nécessaires à l’activation de la clause. Manchester City aura-t-il plus de réussite ou reviendra-t-il avec une offre revue à la hausse ? De son côté, Rayan Cherki n’a pas souhaité en dire trop sur son avenir à l’issue du match. «Oui ça se dessine, vous savez ma réponse, il reste un match, il n’y a plus qu’à patienter, on doit gagner ce match et après ça on verra.»