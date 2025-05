OL : ça s’accélère entre Rayan Cherki et Manchester City

Tout le monde en parle. Durant ce mois de mai, l’avenir de Rayan Cherki (21 ans) fait couler de l’encre. Concernant son choix de sélection nationale, le joueur de l’Olympique Lyonnais a tranché puisqu’il va évoluer avec l’équipe de France, lui qui a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de juin durant lequel les Bleus affronteront l’Espagne en 1/2 finale de la Ligue des Nations. Le natif de Lyon, qui a fait ses classes avec les sélections tricolores chez les jeunes, avait aussi la possibilité de jouer pour l’Algérie et l’Italie. Mais c’est sous le maillot frappé du coq qu’on le verra évoluer à l’avenir. A présent, il reste une autre question à régler : connaître l’identité du club où Rayan Cherki évoluera la saison prochaine.

Car ce n’est pas un secret, le footballeur né en 2003 va quitter l’OL, son club formateur et de cœur, cet été. Il l’a avoué après le dernier match de la saison face à Angers le 17 mai. «Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j’ai vécu l’année dernière et ça n’a pas été facile à vivre pour moi. Je n’oublie pas par où je suis passé. J’ai commencé la saison dans le loft alors que je n’ai jamais trahi le club, j’ai tout donné pour ce blason. Ça n’a pas été une saison facile, on m’a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c’est moi. Je n’oublie pas d’où je viens. Je suis fier de cette saison.»

City avance ses pions pour Cherki

Une saison qui a été de très loin sa meilleure avec l’équipe pro des Gones. En effet, il a marqué 12 buts et délivré 20 assists en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Meilleur dribbleur de la Ligue 1, il a aussi été élu meilleur passeur de la saison en championnat et en Ligue Europa. Présent dans l’équipe type de la saison en L1, il était aussi nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat de France. Un trophée remporté par son ami Ousmane Dembélé. Quoi qu’il en soit, la saison 2024-25 de Rayan Cherki a été belle. Et cela n’a pas échappé à plusieurs clubs. Comme révélé sur notre site il y a un moment, Liverpool, le BVB ou encore le Bayer Leverkusen sont séduits par son profil. Mais ils ne sont pas les seuls.

Manchester City est aussi sur le coup. Les Cityzens apprécient ses qualités, eux qui cherchent un élément capable de jouer en tant que numéro 10. Ce qui est le poste préféré de Cherki. Il ne s’en est jamais caché. Les Mancuniens ont leurs chances. D’ailleurs, ils ont décidé d’accélérer la cadence et d’intensifier les contacts avec l’entourage du joueur pour tenter de le recruter selon nos informations. Les Skyblues sont très confiants et sont désormais les favoris pour s’offrir Rayan Cherki, qui a dit oui au projet de Man City. Il est séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola nous a-t-on fait savoir. Il a d’ailleurs échangé directement avec le coach espagnol. Les Mancuniens, qui doivent à présent s’entendre avec le joueur sur les détails concernant son contrat, veulent boucler ce transfert très rapidement, comme celui de Tijjani Reinjders (AC Milan). Tout cela fait les affaires de l’OL alors que cette opération pourrait rapporter environ 40 M€.