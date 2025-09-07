OL : Rachid Ghezzal va porter le numéro 18

Voilà un retour assez inattendu. Sans club cet été, Rachid Ghezzal est finalement rentré à la maison et a signé un contrat d’un an (+ une autre année en option) avec l’OL. Un come-back séduisant pour l’international algérien (22 sélections) qui avait porté les couleurs du club de sa ville de 2004 à 2017 et qui est amené à jouer un rôle de mentor dans l’effectif lyonnais.

Ce dimanche, nous connaissons désormais le nouveau numéro de maillot du natif de Décines-Charpieu à Lyon. Ayant porté le numéro 31 et 11 à Lyon lors de son premier passage, Ghezzal devrait désormais hériter du numéro 18, vacant depuis le départ de Rayan Cherki à Manchester City, comme il l’a révélé lui-même dans un live de Zack Nani. Un numéro symbolique à Lyon et qui porte généralement bonheur aux natifs de la région ayant des origines algériennes…