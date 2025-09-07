Le président du Fenerbahçe sort enfin du silence sur José Mourinho

Le président de Fenerbahçe, Ali Koç, est enfin revenu sur le départ de José Mourinho, limogé le 29 août dernier après l’élimination du club en barrages de Ligue des Champions contre Benfica (0-1 cumulé). Dans des propos relayés par Hurriyet, il a expliqué que ce n’était pas le résultat en lui-même qui avait précipité la séparation, mais plutôt la manière : « être éliminé par Benfica n’était pas un problème, mais la manière dont nous avons été éliminés était inacceptable. Cela m’a donné le sentiment que le football de l’année dernière allait continuer. Nous nous sommes séparés, car nous pensions que cette équipe jouerait mieux à ce stade. Ce genre de football fonctionne en Europe, mais en Turquie, nous devons écraser nos adversaires. » Ali Koç a également pointé du doigt le style défensif de Mourinho et le manque de créativité de son équipe : « marquer 99 buts et 99 points, c’est notre code génétique ».

Selon le média turc Spor Arena, d’autres tensions expliquent cette rupture. La relation entre Mourinho et le conseil d’administration se serait dégradée au fil de la saison, notamment en raison de son attitude jugée « préjugée » envers les joueurs locaux, souvent laissés sur le banc, comme Ismail Yuksek ou Irfan Can Kahveci. À cela s’ajoutent des résultats jugés insuffisants : aucun succès face aux cinq meilleures équipes de Süper Lig, des défaites face aux rivaux Galatasaray et Besiktas. Malgré 62 matchs dirigés (37 victoires, 14 nuls, 11 défaites), Mourinho n’a pas remporté le moindre trophée en Turquie.