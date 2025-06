La billetterie de la Coupe du Monde des Clubs tourne au fiasco

Dans dix jours, la Coupe du Monde des Clubs sous sa nouvelle version se lancera officiellement. La FIFA a convié 32 équipes qu’elle estime être les meilleures du monde et par continent pour présenter une compétition sous le format du Mondial des nations. Elle a mis les petits plats dans les grands, car ce n’est pas moins d’1 milliard de dollars (926 M€) que se repartiront les participants. Rien que du côté du PSG, on estime les gains entre 100 et 150 M€. Encore faut-il que le succès populaire soit au rendez-vous, ce qui ne semble pas en prendre le chemin.

Les États-Unis ne sont probablement pas encore un grand pays de football, même à un an d’organiser la Coupe du Monde. Les touristes étrangers ne seront pas non plus si nombreux à se rendre sur place pour assister à la compétition, surtout dans un contexte toujours plus tendu depuis l’élection de Donald Trump et les déclarations de guerre commerciale lancées par le président américain, y compris à l’adresse de partenaires historiques. Selon The Times, des dizaines de milliers de places sont toujours disponibles pour le match d’ouverture entre l’Inter Miami et les Égyptiens d’Al Ahly.

Des prix divisés par 6 !

La figure de proue Lionel Messi ne semble pas fonctionner au point que la FIFA a commencé à baisser les prix, avant de carrément les brader. Il faut dire qu’il y avait de quoi refroidir même les plus fervents supporters avec des tarifs prohibitifs. Au lancement de la billetterie, le tarif moyen pour une rencontre de phase de poules coûtait 350 dollars, soit 305 euros ! Face à cette situation, l’organisation a décidé d’appliquer une tarification dynamique. En d’autres termes, le prix d’un billet varie en fonction de la demande. Il baisse lorsqu’il y a peu de ventes, et augmente si le succès est au rendez-vous.

Ainsi, les tarifs sont passés de 350 dollars… à 55 dollars (un peu plus de 48€, ndlr), presque six fois moins cher que la valeur initiale. Mais malgré cela, la FIFA peine à trouver preneur à tel point qu’elle a dû une nouvelle fois revoir ses plans. Même les clubs de Premier League d’habitude populaires aux États-Unis sont boudés. Pour voir Chelsea contre le Los Angeles FC d’Olivier Giroud, il faut actuellement débourser 77 dollars (environ 67 €) contre 51 dollars (un peu plus de 44 €) pour assister à Manchester City-Wydad. Des pans entiers de tribunes sont toujours disponibles au Rose Bowl de Pasadena, théâtre de la finale du Mondial 1994, pour PSG-Atlético… à 117 dollars (un peu plus de 102€).

La FIFA envisage de donner des places

Comble de tout cela, des fans ont payé le plein tarif en décembre lors de la présentation du calendrier et réclament désormais une compensation en voyant les prix baissés de manière drastique. Pour tenter de remplir des stades vides, qui feraient très mauvaise pub à cette nouvelle compétition déjà contestée, mais aussi à la volonté de la FIFA de s’ouvrir au marché nord-américain, l’organisation a décidé de livrer des places gratuites aux secouristes de Los Angeles pour les remercier après les terribles incendies qu’a connus la Californie en début d’année. Elle pourrait élargir sa démarche au grand public lors d’opérations promotionnelles.