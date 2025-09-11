OM : Jeffrey de Lange titulaire contre Lorient ?

Présent en conférence de presse ce jeudi en vue du match contre Lorient au Vélodrome demain, l’actuel coach de l’OM, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur un potentiel turnover entre ses deux gardiens : De Lange (27 ans) et Rulli (33 ans). Le technicien italien a aussi évoqué le temps de jeu que pourraient avoir les deux argentins, Balerdi et Rulli, puisqu’ils étaient tous les deux convoqués en sélection par Lionel Scaloni.

« Sur Rulli et Balerdi, il faut voir. Ils ont voyagé, Balerdi a joué 90 minutes. C’est possible qu’il joue, comme l’inverse. J’ai une idée en tête. De Lange pourrait jouer demain, c’est un gardien fiable, c’est un joueur important pour nous. Rulli a fait une saison formidable l’an passé. Il a bien commencé là, mais il y a beaucoup de matchs, mais je n’ai pas encore décidé. », a-t-il déclaré.