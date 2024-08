OM : Jeffrey de Lange justifie son choix

L’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts. Et ce mercredi, lors d’une conférence de presse, le club phocéen a décidé de présenter ses quatre dernières recrues. En premier, c’est Jeffrey de Lange qui s’est présenté à la presse. Le gardien néerlandais de 26 ans s’est notamment exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’OM dans un rôle de numéro deux.

La suite après cette publicité

«Lorsqu’on a un club comme l’OM, un très grand club, qui nous appelle, c’est une très grande opportunité pour continuer d’apprendre. Je pense que quand on me parle de l’OM, la première chose qui me vient en tête, ce sont les supporters, l’atmosphère du Vélodrome… C’est un club qui respire le football. Le coach a besoin de gardiens bons au pied, j’ai vu pas mal de matches de Brighton, car Verburggen est mon ami, et je pense que son style me va très bien. Une arrivée en sélection ? Oui, c’est mon rêve de devenir international, et en signant dans un grand club comme l’OM, ça nous donne plus de chances, c’est dans ma tête sans aucun doute», a-t-il notamment lancé.