OM : Roberto De Zerbi dévoile les coulisses du stage à Rome

Sur décision de Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a pris la décision de s’envoler pour Rome afin de préparer le match crucial contre Reims. Un choix de s’isoler, loin de la ville de Marseille, afin de ne pas perturber le groupe et assurer la qualification vers la Ligue des Champions en fin de saison. Devant les médias, Roberto De Zerbi s’est expliqué sur les raisons de ce stage qui a duré jusqu’à vendredi.

«On a travaillé, on a passé plus de temps ensemble. On ne voulait pas s’éloigner de Marseille, mais vu l’importance de l’enjeu et comme je voudrais qu’on redevienne ce qu’on était en décembre ou janvier, il le fallait. Compte tenu de l’importance de l’enjeu, c’est ce que je voulais faire du point de vue de la gestion du groupe et de la routine quotidienne. On a décidé de faire ce choix pour le bien de l’OM», a d’abord expliqué l’Italien, qui assure avoir voulu éviter le risque de polémiques à la Commanderie.

Les joueurs satisfaits du stage

«C’est l’OM, je savais aussi ce que c’était avant, c’est pour ça que je suis venu. Les gens voient ceux qui veulent le bien de l’OM et ceux qui le font de mauvaise foi. Je fais ce qui selon moi est le plus juste pour mon équipe et mon équipe, pour l’instant, c’est l’OM. On essaie de faire les choses pour le bien de l’OM. Si l’on va retourner à Rome ensuite ? On verra, pour l’instant, il n’y a que Brest qui m’intéresse», a-t-il expliqué, sans remettre en question la motivation de son groupe : «tout le monde veut jouer la C1 l’an prochain, ils l’ont toujours voulu. Mais on a tous des limites, moi le premier, on essaie de faire en sorte de faire toujours plus».

Et Roberto De Zerbi a été rejoint par Ulisses Garcia, très heureux de ce stage : «on a très bien travaillé cette semaine. Nous, les joueurs, on doit faire le maximum pour atteindre les objectifs, que ça passe par une ou deux semaines à Rome, ou je ne sais pas. On doit atteindre les objectifs. La différence, c’est qu’on est tout le temps ensemble, on crée une cohésion de groupe, c’est la principale différence. J’ai pris le temps de parler avec de nombreux partenaires, mais j’ai été agréablement surpris par "Johny" Rowe». Les Olympiens devront maintenant le confirmer dimanche soir (20h45), pour une rencontre importante devant leur public.

