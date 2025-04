L’OM a recadré Fabrizio Ravanelli

Parti en « ritiro » (mise au vert) en Italie, l’Olympique de Marseille a choisi cette option pour ne pas gâcher sa fin de saison et valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Un recentrage voulu par la direction qui en a profité pour remettre certaines choses à plat.

En plus de confirmer sa confiance en Roberto De Zerbi, RMC Sport nous apprend que la direction a souhaité que Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel, se concentre un peu moins sur le positif… et donc un peu plus sur les sujets institutionnels. C’est donc pour cela que l’Italien ne fait pas partie de la délégation qui s’est envolée pour Rome.