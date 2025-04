Kings League : les dessous de l’arrivée d’Eduardo Camavinga

Après Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et Manu Koné, Eduardo Camavinga est le quatrième international français en activité à prendre part au projet de la Kings League France, rejoignant lui l’équipe de Michou, Generation Seven. Il sera donc opposé à ses coéquipiers en club et en sélection lors de la dernière journée de la saison régulière, le lundi 5 mai. Au micro de Zack Nani, Aurélien Tchouaméni a expliqué pourquoi l’ancien rennais s’était engagé dans le projet.

«On en a parlé ensemble la dernière fois, il m’a demandé comment c’était la Kings League. Je lui ai dit que le projet était lourd, et c’est là qu’il m’a dit qu’il allait peut-être rejoindre l’équipe de Michou. Je lui ai conseillé de venir, parce que c’était vraiment une super expérience», a développé l’ancien milieu de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux. Avant d’ouvrir à un autre de leur coéquipier en Bleu. «Tu sais qui devrait prendre une équipe, Zack ? Ousmane Dembélé. Si Dembouz, il chope une équipe, il va être chaud lui aussi», s’est amusé Tchouaméni. Dembélé bientôt président ?